بودكاست خرافات: "لعنة الفراعنة حقيقة ونقل المومياوات السبب في السفينة الجانحة"
توت عنخ آمون لم يرحم من أزعجوه وسفينة تيتانك دليل على لعنة الفراعنة ووزير الأثار المصري السابق يروي ما أصابه من لعنات فرعونية. فهل نالت لعنة ملوك الفراعنة من مصر بسبب نقلهم إلى المتحف الكبير مؤخرا؟
هل وضع الفراعنة غازات سامة في المقابر أم بالسحر لعنوا كل من يدخلها؟
هل لعنة الفراعنه حقيقة أم خرافة؟ في حلقة هذا الأسبوع نستمع لإجابات هذه الأسئلة.
الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش