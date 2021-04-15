بودكاست خرافات: "لعنة الفراعنة حقيقة ونقل المومياوات السبب في السفينة الجانحة"‏

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بودكاست خرافات: "لعنة الفراعنة حقيقة ونقل المومياوات السبب في السفينة الجانحة"‏

قبل ساعة واحدة

توت عنخ آمون لم يرحم من أزعجوه وسفينة تيتانك دليل على لعنة الفراعنة ووزير الأثار ‏المصري السابق يروي ما أصابه من لعنات فرعونية. فهل نالت لعنة ملوك الفراعنة من ‏مصر بسبب نقلهم إلى المتحف الكبير مؤخرا؟ ‏

هل وضع الفراعنة غازات سامة في المقابر أم بالسحر لعنوا كل من يدخلها؟

هل لعنة الفراعنه حقيقة أم خرافة؟ في حلقة هذا الأسبوع نستمع لإجابات هذه ‏الأسئلة. ‏

الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش