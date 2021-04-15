فلسطين وتونس في أوسكار 2021

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فلسطين وتونس في أوسكار 2021

قبل 41 دقيقة

نتعرف على أهم الأفلام العربية التي تقدمت لمسابقة عام 2021، ومنها فيلم 'ستموت في العشرين' الذي لم يتم اختياره ولكنه يسجل سابقة تاريخية بالنسبة للسودان والسينما السودانية. مخرج الفيلم أمجد أبو العلا تحدث إلى سينما بديلة قائلا إن الحالة التي برصدها الفيلم تعكس وضعية المجتمع السوداني قبيل الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في السودان بعد ذلك.

فيلمان عربيان وصلا إلى القائمة النهائية للأوسكار وتأهلا بذلك للمنافسة فعليا ضمن فئة الأعمال الأجنبية.

فيلم 'The present' أو 'الهدية' للمخرجة فرح نابلسي، والذي ترشح في فئة الأفلام القصيرة، يرصد المعاناةَ والإذلالَ التي يتعرض لها رب أسرة فلسطيني اثناء اجتيازه معبر يسيطر عليه الجيش الاسرائيلي. فرح نابلسي كانت قد تحدثت إلى سينما بديلة عندما عرض فيلمها في مهرجان كليرمون فيران في مطلع عام 2020.

العمل الذي تأهلت به تونس للمنافسة في فئة الفيلم الروائي الطويل هو 'الرجل الذي باع ظهره' للمخرجة كوثر بن هنية. يروي الفيلم قصة لاجئ سوري يقبل عرض أحد الفنانين برسم وشم على ظهره ليتحول إلى سلعة فنية حية مما يتيح له التنقل عبر الحدود. مخرجة الفيلم كوثر بن هنية قالت إن قصة فيلمها جاء ضمن اهتمامها الدائم بتأثير الممارسات السلطوية على الأفراد العاديين.

وفي هذا الإطار نعرض آخر أفلامها القصيرة 'بطيخ الشيخ' الذي يتناول بشكل ساخر صراع القوى بين قطبين يسعيان للسيطرة على أهل بلدة صغيرة باسم الدين.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).