هل ضغط محمد بن سلمان على رئيس الوزراء البريطاني للتوسط في صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد؟

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هل ضغط محمد بن سلمان على رئيس الوزراء البريطاني للتوسط في صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد؟

قبل 33 دقيقة

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقول إن ولي العهد السعودي ضغط شخصيا على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتوسط في صفقة شراء السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي لكرة القدم .

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