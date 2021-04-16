أكجمال مختوموفا في "بلا قيود" الاعتبار الأول هو مدى الخطورة التي يواجهها الأشخاص في أي مكان

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أكجمال مختوموفا في "بلا قيود" الاعتبار الأول هو مدى الخطورة التي يواجهها الأشخاص في أي مكان

قبل ساعة واحدة

قالت الدكتورة أكجمال مختوموفا رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية وممثلتها في سوريا إن المنظمة تعمل وفق مبادئها وعبر الحدود بغض النطر عن الموقع الجغرافي، وإن الاعتبار الأول لتحديد أولوية العمل يتمثل في مدى الخطورة التي يواجهها الناس.

فماذا عن جهود المنظمة في مكافحة كوفيد 19؟ وكيف تحدد منظمة الصحة العالمية في سوريا الفئات التي تأتي على رأس أولوياتها للتطعيم ؟ تطرقت الدكتورة مختوموفا إلى الأشخاص الأكثر تعرضا لكوفيد 19، فمتى سينال كبار السن وذووا الأمراض المزمنة حظهم من التطعيم ضد كوفيد 19؟ كم تبلغ نسبة هؤلاء من جملة السكان؟ ولأي مدى تأثر القطاع الصحي على وجه الخصوص بالصراع في البلاد

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بلا قيود .

يبث البرنامج يوم الأحد في الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش كما يمكنكم مشاهدة البرنامج