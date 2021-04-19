سوريا: مبادرات أهلية لمساعدة المحتاجين في رمضان
سوريا: مبادرات أهلية لمساعدة المحتاجين في رمضان
استقبل السوريون شهر رمضان وسط أزمات اقتصادية متعددة خلفتها سنوات حرب طويلة، فضلاً عن تأثير وباء كورونا الذي يرافق رمضان للعام الثاني على التوالي.
الفقر والغلاء وصعوبات تأمين الاحتياجات الأساسية، كلها أمور انعكست على تفاصيل الحياة اليومية لكثيرٍ من الأسر السورية، وأثرت على مقدرة أرباب هذه الأسر على تلبية احتياجات شهر رمضان.
في الوقت نفسه أطلقت العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية مبادرات خيرية للتخفيف من معاناة الأسر السورية. المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في سوريا نغم قدسية