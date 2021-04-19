سوريا: مبادرات أهلية لمساعدة المحتاجين في رمضان

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سوريا: مبادرات أهلية لمساعدة المحتاجين في رمضان

قبل 49 دقيقة

استقبل السوريون شهر رمضان وسط أزمات اقتصادية متعددة خلفتها سنوات حرب طويلة، فضلاً عن تأثير وباء كورونا الذي يرافق رمضان للعام الثاني على التوالي.

الفقر والغلاء وصعوبات تأمين الاحتياجات الأساسية، كلها أمور انعكست على تفاصيل الحياة اليومية لكثيرٍ من الأسر السورية، وأثرت على مقدرة أرباب هذه الأسر على تلبية احتياجات شهر رمضان.