كثير من مصابي الأمراض المزمنة في سوريا في حاجة لمساعدة عاجلة

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كثير من مصابي الأمراض المزمنة في سوريا في حاجة لمساعدة عاجلة

قبل ساعة واحدة

تناولت الدكتورة أكجمال مختوموفا رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية وممثلتها في سوريا في برنامج "بلا قيود" تبعات الأزمة والتدهور الاقتصادي على قدرة سوريا في إنتاج الأدوية الأساسية بعد أن كانت تصدر لأكثر من خمسين دولة في السابق.

فكيف تقيم مختوموفا الوضع الحالي للأدوية الأساسية في سوريا ؟ وما هو دور منظمة الصحة العالمية في سد فجوة الدواء في البلاد ؟ وهل يقتصر دورها على السيطرة على كوفيد 19، أم تمتد مساعدتها لتشمل أمراضا أخرى؟ وماذا عن الأمراض المزمنة في البلاد ؟

تجدون الأجوبة على هذه الأسئلة وغيرها في حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود "