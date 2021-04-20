متى يكون إسعاف المواطنين لضحايا الحوادث مفيداً؟

قبل 25 دقيقة

شهدت مصر ثلاث حوادث قطار في أقل من شهر، آخرها كان قطار طوخ الذي خرج عن مساره وهو في طريقه إلى القاهرة ثم انقلب مخلفا 11 قتيلاً و98 جريحاً. يهرع المواطنون في مثل هذه الحوادث إلى مساعدة الضحايا وانتشال الجثث حتى قبل وصول فرق الإسعاف، خالد كان أحد هؤلاء وقد روى لأمنية الخياط من فريق إكسترا ما فعله بعد وقوع حادث قطار طوخ الذي كان قريباً منه، حيث سمع أولاً دوي انفجار كبير، فهل وجد ما توقع؟