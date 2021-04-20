مصرع شخصين في حادث لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة يثير تساؤلات حول معايير الأمان بها
مصرع شخصين في حادث لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة يثير تساؤلات حول معايير الأمان بها
تساؤلات حول معايير الأمان في سيارات تسلا الكهربائية ذاتية القيادة بعد مصرع أمريكيين في حادث بولاية تكساس إثر انحراف سيارة موديل "إس 2019" عن الطريق وارتطامها بشجرة.
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