طائش أم مقصود؟ تفاصيل سقوط الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا النووي جنوبي إسرائيل

قبل 17 دقيقة

الجيش الإسرائيلي يقول إن صاروخا سوريا أرض-جو انفجر في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من مفاعل ديمونة جنوبي إسرائيل، وإيران تقول إن إسرائيل تسعى للتغطية على سقوط الصاروخ