طائش أم مقصود؟ تفاصيل سقوط الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا النووي جنوبي إسرائيل
طائش أم مقصود؟ تفاصيل سقوط الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا النووي جنوبي إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقول إن صاروخا سوريا أرض-جو انفجر في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من مفاعل ديمونة جنوبي إسرائيل، وإيران تقول إن إسرائيل تسعى للتغطية على سقوط الصاروخ
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