طائش أم مقصود؟ تفاصيل سقوط الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا النووي جنوبي إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقول إن صاروخا سوريا أرض-جو انفجر في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من مفاعل ديمونة جنوبي إسرائيل، وإيران تقول إن إسرائيل تسعى للتغطية على سقوط الصاروخ

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