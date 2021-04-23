مطالبات بوقف برنامج مقالب عراقي يرعب ضيوفه بإيهامهم بالوقوع في قبضة ”تنظيم الدولة“

قبل 19 دقيقة

انتقادات لاذعة لبرنامج المقالب العراقي "طنب رسلان" الذي يرعب ضيوفه بإيهامهم بالوقوع في قبضة "تنظيم الدولة الإسلامية"، ومطالبات على وسائل التواصل بوقفه لما يمثله من خطر على الصحة النفسية لضيوفه

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