سماهر سلامة: الطبخة "لبن إمه" والتحلية خفّة الدّم

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سماهر سلامة: الطبخة "لبن إمه" والتحلية خفّة الدّم

قبل 17 دقيقة

في فقرة مطبخ المؤثرين التي نقدمها لكم أسبوعياً في إكسترا خلال شهر رمضان، مزجت لنا ضيفتنا صانعة المحتوى والممثلة من حيفا سماهر سلامة، الكوميديا بالطعام الفلسطيني.

توتي كما يعرفها متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي تشرح لكم في هذا الفيديو كيفية إعداد طبق "لبن إمه" بكثير من الطرافة.

أما إذا أردتم الاستمتاع بعرض ضيفتنا كاملا فاستمعوا إليها في حلقتنا عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود

يمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقة إكسترا الإذاعي من خلال هذا الرابط:

https://www.bbc.com/arabic/bbc_arabic_radio/liveradio

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.