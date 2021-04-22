ومن الرعب ما لم يقتل!

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ومن الرعب ما لم يقتل!

قبل 39 دقيقة

سينما بديلة تخوض عالم اللامعقول بأفلام لا تخلو من عنصر التوتر مع شيء من الخوف. إضافة إلى البعد الغرائبي لهذه الأفلام، فهي تطرح تساؤلات حول المسلمات ذات الطابع الديني والاجتماعي.

الفيلم الإماراتي القصير 'مكر' يحمل نقدا واضحاً لأعمال الدجل والاحتيال باسم الدين. ولكنه سيفاجئُنا أيضاً بأن الضحايا ليسوا بالبراءة التي يبدون عليها. مخرجة الفيلم هناء كاظم تحدثت إلى سينما بديلة وقالت إن عملها يعيد النظر في الأعراف التي يفرضها المجتمع.

نعرض أيضا فيلم 'Qu’importe si les bêtes meurent' (لا يهم لو نفقت الحيوانات) للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي. أحداث الفيلم الناطق باللغة الأمازيغية تدور في إحدى البوادي النائية في سلسلة جبال الأطلس في المغرب. تشهد المنطقةُ حدثا خارقاً للطبيعة يضع في المحك الثوابت والأعراف الموروثة. حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير في مسابقات 'سيزار' المرموقة في فرنسا لعام 2021 ومن قبلها في مهرجان ‘صاندانس' المعروف في الولايات المتحدة. قالت صوفيا علوي لسينما بديلة إن لغة سينما الرعب والخيال العلمي ملائمة لتمرير رسائل حول موضوعات حساسة مثل الدين أو التقاليد الاجتماعية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).