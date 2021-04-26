هل يجب إجبار الأطفال على ارتداء الزي الديني مثل الحجاب عند المسلمات أو حمل الصليب عند المسيحيين؟

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هل يجب إجبار الأطفال على ارتداء الزي الديني مثل الحجاب عند المسلمات أو حمل الصليب عند المسيحيين؟

قبل ساعة واحدة

أطلقت روضة محمد وهي عارضة أزياء نرويجية من أصل صومالي حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "اِرفع يدك عن حجابي" انتشرت عبر تويتر بهاشتاغ hands off my hijab، بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يمنع الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن ثمانية عشر عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ولا تعني موافقة مجلس الشيوخ إقرار العمل بالقانون، بل يحتاج الأمر إلى دعم مجلس النواب. ويقول نواب في البرلمان الفرنسي إن مشروع القانون من شأنه أن يحمي علمانية الدولة الفرنسية، ولكن كيف يراه المسلمون؟

أمل فرنسية يمنية، لديها طفلة في الحادية عشرة من العمر تنوي ارتداء الحجاب بعد البلوغ، قالت لياسمين أبو خضرا إنها تفكر جديا بمغادرة فرنسا إذا ما اعتمد هذا القانون، فكيف سيؤثر ذلك عليها؟