لماذا يدفن علماء سويسريون آلاف الملابس الداخلية في المزارع والحدائق؟

قبل ساعة واحدة

أرسل معهد أغروسكوب للأبحاث آلاف من السراويل الداخلية القطنية إلى مشاركين متطوعين في أنحاء سويسرا لدفنها في أرض زراعية، بهدف تحليلها في وقت لاحق لتحديد كيفية تعرضها للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة.