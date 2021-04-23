لماذا يدفن علماء سويسريون آلاف الملابس الداخلية في المزارع والحدائق؟
لماذا يدفن علماء سويسريون آلاف الملابس الداخلية في المزارع والحدائق؟
أرسل معهد أغروسكوب للأبحاث آلاف من السراويل الداخلية القطنية إلى مشاركين متطوعين في أنحاء سويسرا لدفنها في أرض زراعية، بهدف تحليلها في وقت لاحق لتحديد كيفية تعرضها للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة.
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