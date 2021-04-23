على اليمنيين أن يقودوا العملية السياسية

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على اليمنيين أن يقودوا العملية السياسية

قبل 8 دقيقة

يرى جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق الى اليمن أنّ ما يدور في اليمن هو صراع على السلطة والثروة ولا يمكن حسمه إلا بتقاسمها على الأقل في فترة انتقالية، ويدعو اليمنيين إلى تقديم رؤية للحل هل بمقدور اليمنيين ان يأخذوا زمام المبادرة في حل أزمة بلادهم إذا كان بن عمر نفسه يقرّ بوجود مصالح للأطراف الاقليمية والدولية في اليمن ؟

وهل يملك بن عمر رؤية معينة للحل يقدمها لليمنيين ؟ وما هي رؤيته لمواقف الأطراف الاقليمية والدولية في اليمن؟ وهل أخطأ اليمنيون في التعويل على قوى خارجية لتحل أزمة بلادهم؟ وكيف يقيّم بن عمر دور الحوثيين في أزمة بلادهم من ناحية وتأثير عمليات التحالف العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن من ناحية أخرى؟