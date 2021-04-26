هل تستقيل حكومة العراق عقب حريق مستشفى ابن الخطيب؟

قبل 9 دقيقة

تظاهر المئات في العراق عقب حريق مستشفى ابن الخطيب مطالبين باسقاط الحكومة. وكان أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، بعد اندلاع الحريق الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.