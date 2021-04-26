هل تستقيل حكومة العراق عقب حريق مستشفى ابن الخطيب؟
هل تستقيل حكومة العراق عقب حريق مستشفى ابن الخطيب؟
تظاهر المئات في العراق عقب حريق مستشفى ابن الخطيب مطالبين باسقاط الحكومة. وكان أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، بعد اندلاع الحريق الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.