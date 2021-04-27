إعلانات رمضان: وسيلة جذب أم سبب لنفور المستهلك من المنتجات؟

قبل ساعة واحدة

لا تقتصر المنافسة خلال شهر رمضان على الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية وحسب، بل يشهد السباق الرمضاني أيضاً منافسة هامة على صعيد الإعلانات التي تسعى من خلالها الشركات إلى التأثير في الجمهور وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة قد تفوق أحياناً نسب مشاهدة المسلسلات.

فما هي أهمية هذه الإعلانات في هذا الوقت من العام سنوياً، وهل أصبحت ضرورة للمنافسة وإقناع العملاء، أو إعادة تشكيل قناعتهم بالمنتجات والخدمات؟ الإجابات في تقرير أمنية الخياط