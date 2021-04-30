رمضان: كيف تأثرت عادات و طقوس ليالي رمضان بكورونا ؟

قبل 23 دقيقة

كانت لعبة البوقالات منذ زمن بعيد ، سيدة السهرات الرمضانية ، بين نساء حي القصبة العتيق بالعاصمة الجزائرية. وهي كلام موزون باللهجة الجزائرية العامية يكتب في قصاصات ورق وتوضع في البوقال ، أي وعاء صغير مصنوع من الفخار. ترش النساء ماء الورد قبل قراءة البوقالة التي تسحب من الوعاء وهي حكمة أو مقولة أو فأل. هكذا اعتادت نساء الجزائر العاصمة الترفيه عن أنفسهن. فهل مازالت البوقالات موجودة حتى اليوم ؟ الإجابة في تقرير نادية قامسي مراسلة بي بي س إكسترا في الجزائر .