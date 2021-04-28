بن عمر: مجلس الأمن لم يساعد اليمن بقدر كافٍ

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بن عمر: مجلس الأمن لم يساعد اليمن بقدر كافٍ

قبل 54 دقيقة

قال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن إنّ مجلس الأمن لم يساعد اليمن بشكل كافٍ للخروج من محنته. ويدعو بن عمر لمبادرة دبلوماسية وقرار دولي جديد يطلب من جميع الأطراف وقف اطلاق النار.

فما هي تحفظات بن عمر على القرار الأممي الذي صدر في عام 2015 ؟ وكيف ينظر لموقف أعضاء مجلس الأمن من الأزمة في اليمن؟ وماذا عن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمن والدول المشاركة في الحرب كالسعودية والإمارات؟

يرى بن عمر بوادر لحظر السلاح على اليمن، فكيف ستنعكس هذه الخطوة على الصراع في البلاد ؟ وكيف يقيّم بن عمر دور الحوثيين في أزمة بلادهم من ناحية وتأثير عمليات التحالف العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن من ناحية أخرى؟