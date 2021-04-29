نفدت أموالهم وترفض المستشفيات استقبالهم.. مرضى عراقيون عالقون في الهند يستغيثون

قبل ساعة واحدة

تواجه مجموعة من المرضى العراقيين الذين سافروا إلى الهند لتلقي العلاج من عدم القدرة على العودة إلى بلادهم، في ظل تعليق الرحلات الجوية بين البلدين إثر تفشي وباء كورونا على نطاق واسع في الهند.