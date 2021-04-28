خرافات : "جواز سفر اللقاح يثبت صحة نظرية المؤامرة ومنظمة الصحة العالمية تتزعم تنفيذها"
الجدل حول إثبات تلقي اللقاح كشرط للسفر الدولي بدأ منذ أكثر من 120 عاماً، عندما طالبت الحكومة البريطانية في الهند المسافرين بإثبات أنهم تلقوا التطعيم ضد مرض الطاعون. ولكن شعب الهند اعتبروا هذا الإجراء جائراً ويهدف للسيطرة على تحركات المواطنين.
اليوم تعاود الحكومات التجربة بالحديث عن إصدار جواز سفر للقاح.. فهل تتحقق نظرية المؤامرة؟ وما موقف منظمة الصحة العالمية والعلماء في من هذا الأمر؟ وهل تتقبله الشعوب؟ كل هذا والمزيد نستمع له في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف.
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش