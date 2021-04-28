خرافات : "جواز سفر اللقاح يثبت صحة نظرية المؤامرة ومنظمة الصحة العالمية تتزعم ‏تنفيذها"‏

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خرافات : "جواز سفر اللقاح يثبت صحة نظرية المؤامرة ومنظمة الصحة العالمية تتزعم ‏تنفيذها"‏

قبل 41 دقيقة

‏ الجدل حول إثبات تلقي اللقاح كشرط للسفر الدولي بدأ منذ أكثر من 120 عاماً، عندما طالبت الحكومة البريطانية في الهند ‏المسافرين بإثبات أنهم تلقوا التطعيم ضد مرض الطاعون. ولكن شعب الهند اعتبروا هذا الإجراء جائراً ويهدف للسيطرة على ‏تحركات المواطنين‎.‎

اليوم تعاود الحكومات التجربة بالحديث عن إصدار جواز سفر للقاح.. فهل تتحقق نظرية المؤامرة؟ وما موقف منظمة الصحة ‏العالمية والعلماء في من هذا الأمر؟ وهل تتقبله الشعوب؟ كل هذا والمزيد نستمع له في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات من ‏إعداد وتقديم شيرين شريف.

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش