”تسريبات ظريف“.. قصة تسجيلات هزت إيران وكشفت نفوذ قاسم سليماني
”تسريبات ظريف“.. قصة تسجيلات هزت إيران وكشفت نفوذ قاسم سليماني
تسريب تسجيلات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ينتقد فيها الدور الذي أداه الحرس الثوري وقائده الراحل قاسم سليماني في رسم السياسة الخارجية لطهران. التسريب وضع ظريف في مأزق وسط تكهنات حول استمراره في منصبه.
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