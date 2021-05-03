الدفع الإلكتروني ينافس المصارف

قبل 37 دقيقة

بسبب ظروف الوباء أصبح البعض وخاصة الأكبر سناً أكثر ارتياحاً مع فكرة المصرف الإلكتروني ودفع الفواتير وشراء الأغراض عبر الإنترنت أو عبر أحد التطبيقات.. كما صاروا يحبون أيضاً فكرة التقرير الشهري للحساب البنكي الذي يتيح لهم تتبع مصروفاتهم ومدخراتهم بسهولة.

من ضمن هؤلاء سيدة سورية تُدعى نجاح تحدثت إلى ميس باقي حول تجربتها مع المصرف الإلكتروني، كما نستمع إلى شهادة هند عبد الرحمن وهي رائدة أعمال تفضل الدفع عبر الإنترنت ونتعرف من مسؤول في أحد المصارف عن سبب هذا التحول.