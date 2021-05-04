لماذا تسعى الصين إلى إدخال دروس للرجولة في مناهجها

قبل 18 دقيقة

تأتي " الرجولة " بالنسبة لبعض المجتمعات ،على رأس الصفات التي يشكل عدم وجودها بالصورة المتعارف عليها جرس إنذار يستدعي انتقادها و تسليط الضوء عليها. لكن ، ربما من غير المعتاد أن تتدخل الحكومات لتنمية الرجولة لدى مواطنيها. هذا ما يحدث في الصين التي اقترحت إضافة مادة "الرجولة" في المناهج المدرسية، بعد أن لاحظ المسؤولون هناك أن ذكور الجيل الجديد أصبحوا خجولين و "أنثويين " على حد قولهم. فهل هناك تعريف واحد للرجولة ؟ وكيف تغير عبر العصور. المزيد في تقرير حاتم قناوي.