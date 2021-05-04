مسلسل "لعبة نيوتن" يجدد المطالبات بإلغاء #الطلاق_الشفهي والرد الغيابي
مسلسل "لعبة نيوتن" يجدد المطالبات بإلغاء #الطلاق_الشفهي والرد الغيابي
"لماذا التمسك بالطلاق الشفهي؟" وهل يُقبل الزواج شفهيا حتى يُقبل الطلاق شفهيا؟" وهل هو مفسدة أم حماية للأسرة"؟ أسئلة كانت من ضمن مجموعة تساؤلات طرحها متابعو المسلسل المصري " لعبة نيوتن" الذي يعرض ضمن السباق الدارمي الرمضاني الحالي وأثار جدلا واسعا.
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