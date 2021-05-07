مأساة الطفلة السورية نهلة تثير غضبا واتهامات لوالدها بتقييدها بسلاسل حديدية

قبل 12 دقيقة

انتشرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طفلة سورية في مخيم في إدلب وهي مكبلة بسلاسل وتروي تعذيبها على يد والدها. وقد توفيت الطفلة البالغة 5 أعوام واسمها نهلة العثمان بعد تعرضها للتعنيف من قبل والدها.