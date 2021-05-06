المغامرة والاستكشاف: هل تنمي ثقة الطفل؟

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المغامرة والاستكشاف: هل تنمي ثقة الطفل؟

قبل 5 دقيقة

وجدت دراسة أجرتها جامعة "ريدنغ" Reading البريطانية بأن الاطفال الذين هم الآن في عمر المرحلة الابتدائية لا يستطيعون تقدير حجم المخاطر بأنفسهم مقارنة بالاطفال في الأجيال السابقة.

وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى أن الأطفال في هذه الأيام محميون ومراقبون بشكل دائم من أوليائهم، مما أثر على قدراتهم على التعامل مع الأخطار التي قد تحدق بهم.

سوسن صبوح تحدثت إلى بسام وهو أب سوري مقيم في لندن ولديه طفل عمره عشر سنوات، سألته عن الأمور التي لا يسمح لابنه بالقيام بها..