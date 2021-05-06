هل السينما العربية عنصرية؟

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هل السينما العربية عنصرية؟

قبل 56 دقيقة

سينما بديلة تقدم نماذج عن تجارب من التمييز العرقي وتتوقف عند ممارسات التنميط العنصري الذي تمارسه السينما العربية.

المخرجة والكاتبة فيولا شفيق تقول إن مفهوم التفوق العرقي - وهو أحد ركائز العنصرية المباشرة - تم توظيفه بشكل ممنهج لتبرير حملات التوسع الاستعماري والإبادة الجامعية.

نعرض فيلم 'Savage' (متوحش) للمخرج التشيكي دينيس دوبروفودا، وهو عبارة عن رواية خيالية عن شاب أفريقي تم إحضاره إلى بريطانيا في مطلع القرن العشرين ليتم عرضه كنموذج لإنسان بدائي في متحف عن الأجناس، فيما كان يُعرف باسم حدائق الحيوان البشرية. قال دوبروفودا إن هذه الممارسات استمرت في الغرب والولايات المتحدة لمدة 150 عاماً وحتى منتصف القرن العشرين.

نشاهد أيضا فيلم 'The bleaching syndrome' (تبييض البشرة) للمخرجة السودانية المصرية إيمان ميرغني والذي تروي فيه معاناتها الشخصية جراء التفرقة والتمييز وكيف أدى ذلك إلى شعورها بالنقص وعدم الجدارة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).