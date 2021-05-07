العلماء يحذرون.. فيروس كورونا الهندي المتحور قد ينتشر بشكل أسرع
العلماء يحذرون.. فيروس كورونا الهندي المتحور قد ينتشر بشكل أسرع
أوصى خبراء الصحة العامة في بريطانيا بضرورة اعتبار نسخة من فيروس كورونا الهندي المتحور "مثيرة للقلق". ويعتقد العلماء أيضًا أنه قابل للانتقال بسرعة أكبر من الفيروس البريطاني المتحور الذي تم اكتشافه في كينت العام الماضي.
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