لقطة في مسلسل سوداني تعيد الجدل حول اتفاقية "سيداو"

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أعاد مقطع من مسلسل سوداني الجدل حول اتفاقية "سيداو" التي وقعها السودان مع التحفظ على بعض البنود. قال مجمع الفقه الإسلامي السوداني أنه لا يجوز المصادقة على اتفاقية سيداو التي تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بينما انتقدت ناشطات نسويات هذا القرار .