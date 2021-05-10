تسعة أطفال توائم ولدوا لسيدة مالية أمامهم تحديات
تسعة أطفال توائم ولدوا لسيدة مالية أمامهم تحديات
حليمة سيسيه إمرأة مالية أنجبت تسعة أطفال توائم ظلوا حتى الآن على قيد الحياة .. أنجبت سيدتان فقط قبل حليمة هذا العدد ولكن لم يعش أي منهم سوى بضعة أيام.. نُقلت حليمة إلى المغرب للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة حيث وضعت أطفالها ولكن قال الطبيب المشرف على الولادة البروفيسور يوسف علوي المدير الطبي لمستشفى الدار البيضاء عين برجة لياسمين أبو خضرا إن أمام الأطفال فترة حرجة وإنهم لا يزالون في الإنعاش.
إذا أردتم أن تستمعوا إلى اللقاء كاملا فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود
ويمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقة إكسترا الإذاعي مباشرة من خلال هذا الرابط
أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.
هذه الحلقة متاحة أيضا عبر: