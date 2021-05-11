سلطنة عمان تودع رمضان وترحب بالعيد

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سلطنة عمان تودع رمضان وترحب بالعيد

قبل 37 دقيقة

ها نحن نودع رمضان ونستقبل العيد، شهر مر كلمح البصر لكنه لم يكن بلا أثر، كثير من الدول العربية والإسلامية تعد لوداع رمضان واستقبال العيد طقوسا مثلما أعدت لاستقبال رمضان.

في عمان مثلا، تنتشر وداعيات رمضان في المساجد وحتى البيوت احيانا، وتزدهر الأسواق الموسمية الشعبية تحضيرا للعيد والتي تسمى الهبطات. تعالوا نعرفكم أكثر على هذه التقاليد العمانية في تقرير يعقوب المعمري

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود

ويمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقة إكسترا الإذاعي مباشرة من خلال هذا الرابط

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.