بودكاست خرافات : "هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند وما مدى فعالية اللقاحات المتاحة في التصدي لها؟"
الهند سجلت هذا الشهر أكبر ارتفاع في العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت قد أعلنت سيطرتها على الفيروس وبدأت في تصدير اللقاحات لدول العالم. هل النسخة الهندية من الفيروس هي المسؤولة عن تردي الأوضاع حاليا في الهند؟ ولماذا أثارت الاصابات في الأردن بهذه النسخة الجدل؟ والأهم هل يمكن للقاحات المتاحة الأن مقاومة كورونا الهندي؟ كل هذا ومعلومات أكثر في حلقة هذا الأسبوع من خرافات.
إعداد وتقديم شيرين شريف
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش
استمع, خرافات : "جواز سفر اللقاح يثبت صحة نظرية المؤامرة ومنظمة الصحة العالمية تتزعم تنفيذها", المدة 24,00
بودكاست خرافات : "جواز سفر اللقاح يثبت صحة نظرية المؤامرة المنتشرة عن اللقاحات ومنظمة الصحة العالمية تتزعم تنفيذها"