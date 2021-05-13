بودكاست خرافات : "هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند وما مدى فعالية اللقاحات المتاحة في التصدي ‏لها؟"‏

الهند سجلت هذا الشهر أكبر ارتفاع في العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن ‏كانت قد أعلنت سيطرتها على الفيروس وبدأت في تصدير اللقاحات لدول العالم. هل ‏النسخة الهندية من الفيروس هي المسؤولة عن تردي الأوضاع حاليا في الهند؟ ولماذا ‏أثارت الاصابات في الأردن بهذه النسخة الجدل؟ والأهم هل يمكن للقاحات المتاحة الأن ‏مقاومة كورونا الهندي؟ كل هذا ومعلومات أكثر في حلقة هذا الأسبوع من خرافات. ‏

إعداد وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

للإستماع الى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloudأضغط هنا

كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش ‏