عيد الفطر: كيف يمضي عمال وكوادر قطاع الصحة في الأردن عيدهم بعيداً عن الأسرة؟

قبل 5 دقيقة

في الوقت الذي تكون فيه الأعياد مناسبة لاجتماع الأسر للاحتفال، يمضي الكثيرمن العاملين في القطاع الصحى والكوادر الطبية عيدهم في المستشفى. ومع وجود وباء تزداد احتمالات قضاء العيد وغيره من المناسبات بعيدا عن الأهل. فكيف يشعر العاملون في القطاع الطبي الذين يمضون هذه الأيام بعيداً عن أحبتهم؟ التفاصيل في تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن محمد عدنان.