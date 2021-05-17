ماذا يحمل الناجون من القصف في غزة معهم؟

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ماذا يحمل الناجون من القصف في غزة معهم؟

قبل 30 دقيقة

قال مسؤولون فلسطينيون في غزة إن أمس الأحد كان اليوم "الأكثر دموية" منذ اندلاع موجة القتال الحالية مع إسرائيل. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 3 آلاف صاروخ على إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم.

وتعرضت تجمعات سكنية عدة للقصف من ضمنها برج "السوسي" الذي لم يسقط ولكن أصيب بأضرار كبيرة.

إبراهيم الأيوبي مهندس كان يعيش في البرج لخمسة وعشرين عاما وتعيش معه زوجته نسرين فيه منذ خمس سنوات، اتصلت بهما هالة صالح وسألت إبراهيم عما إذا كان السكان قد تلقوا إنذارا للخروج قبل القصف وما الذي أخذه وزوجته معهما عند الهروب؟