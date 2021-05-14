المصري محمد النني والمغربي نصير مزراوي في مرمى الانتقادات بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين

قبل 23 دقيقة

تعرض اللاعب المصري في نادي ارسنال محمد النني لانتقادات بعد إعلان تضامنه مع الفلسطينيين على مواقع التواصل. وتعرض أيضا ثلاثة لاعبين مغاربة في نادي أياكس الهولندي، وهم نصير مزراوي و أسامة الإدريسي وزكريا لبيض، لانتقادات من جماهير النادي بعد تضامنهم مع الفلسطينيين بنشر رسالة تضامن مع الفلسطينيين على انستاغرام.