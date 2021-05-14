مهمشون بسبب لون بشرتهم

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مهمشون بسبب لون بشرتهم

قبل 10 دقيقة

‘سينما بديلة' لهذا الأسبوع تقدم نماذج سينمائية حول الإقصاء الاجتماعي على أساس العرق.

تاريخيا تناولت السينما قضايا العدالة الاجتماعية منذ بداياتها الأولى ولكن البعد العرقي لم يكن حاضرا بالضرورة. في هذا السياق، يتبادر للأذهان فيلم la Noire de أو 'الفتاة السوداء' من عام 1966 وهو من صنع عثمان سيمبين الملقب بأبو السينما الأفريقية السوداء. يجسد الفيلم معاناة فتاة سينغالية تذهب للعمل كمربية أطفال لدى أسرة فرنسية لتجد نفسها تعمل كخادمة فتنهار أحلامُها عن العيش والدراسة في باريس وينتهي بها الأمر بالانتحار.

تعلق المخرجة والمؤرخة السينمائية فيولا شفيق أن آليات الإقصاء الاجتماعي - ومن ضمنها التمييز العنصري- هي امتداد لعلاقات القوى التي أوجدها الاستعمار في مناطق كثيرة من العالم منذ مطلع القرن الماضي.

وتشير إلى أن السينما العربية لم تتناول قضايا التهميش المبنية على العرق إلا في أعمال قليلة جدا.

من المحاولات التي يمكن ذكرها أفلام قصيرة مستقلة تم انتاجها في منطقة الخليج تستكشف واقع العمالة الأجنبية المنتشرة هناك مثل فيلم 'عطسة' (2011) للمخرج مقداد الكوت و'إليفيت' للمخرجة حميدة عيسى (2017).

في هذه الحلقة نقدم فيلم 'يوسف' للمخرج المصري محمد حسام الدين يحكي قصة مهاجر من الجيل الثاني ينجح أخيرا في الحصول على الجنسية الإيطالية بعد طول انتظار. ولكن ذلك يتزامن مع حادث عنصري بجعله يتسائل عن مكانه في البلد الذي يعتبره موطنا له.

نعرض أيضا فيلم ‘حنة ورد’ للمخرج المصري مراد مصطفى الذي يتتبع جلسة إعدادٍ لعرس شعبي تتحول في النهاية إلى حدث مأساوي. هذا العمل يناقش دون مواربة المفاهيم التي يختزنها الكثيرون حول ذوي البشرة السوداء.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).