خالد داوود: لا ننكر أننا تلقينا معاملة حسنة خلال فترة الاحتجاز

قبل 6 دقيقة

يعتبر داوود نفسه جزءاً من معارضة إصلاحية ومدنية، فماذا عن قائمة الاتهامات التي وجهت إليه ؟ لم ينكر داوود أنّه وجد معاملة حسنة من قبل سلطات السجن فماهي الخدمات التي توفرت له ولبعض زملائه دون غيرهم؟ وهل كان تلقيه تطعيماً ضد كوفيد 19 جزءأ من تلك المعاملة التي حظي بها؟ وهل ثمة علاقة بين إطلاق سراح مجموعات من السجناء السياسيين في مصر ووجود إدارة جديدة في البيت الأبيض؟ وكيف يقيّم داوود كصحفي أداء الإعلام في بلاده؟ يقرّ داوود بتحسن الوضع قليلاً في بلاده وبأنّ الرئيس السيسي والحكومة المصرية يقفان على أرض صلبة فما هي مطالبه لتقليل ما يصفه بالاحتقان السياسي؟