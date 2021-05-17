أول إنسان آلي على هيئة إنسان يتمتع بموهبة فنية في العالم

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أول إنسان آلي على هيئة إنسان يتمتع بموهبة فنية في العالم

قبل 30 دقيقة

داليا حيدر تعرفنا على آيدا: أول إنسان آلي يتمتع بموهبة فنية.

تم تطوير الروبوت آيدا خلال فترة الإغلاق في بريطانيا نهاية العام الماضي.

تتمتع آيدا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته التي تساعدها على التقاط تفاصيل الأجسام أمامها من خلال كاميرتين مثبتتين في عينيها ومن ثم رسم اللوحات بطريقة ابداعية كل مرة.

وهي على وشك أن تفتتح معرضها الأول في متحف التصميم في لندن.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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