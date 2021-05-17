كيف تم نقل المومياوات الملكية في مصر؟
كيف تم نقل المومياوات الملكية في مصر؟
من مصر، نتعرف مع محمد طه على التقنيات التي ساعدت في انتقال المومياوات الملكية في مصر.
يتحدث محمد مع الدكتور عبد الحميد كفافي، مدير عام التخطيط في ترميم الآثار في وزارة الآثار المصرية للتعرف على التقنيات التي تم استخدامها لنقل المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@
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