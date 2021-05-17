كيف تم نقل المومياوات الملكية في مصر؟

قبل 30 دقيقة

من مصر، نتعرف مع محمد طه على التقنيات التي ساعدت في انتقال المومياوات الملكية في مصر.

يتحدث محمد مع الدكتور عبد الحميد كفافي، مدير عام التخطيط في ترميم الآثار في وزارة الآثار المصرية للتعرف على التقنيات التي تم استخدامها لنقل المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.