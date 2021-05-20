جائحة كورونا تجبر آلاف الشباب على قضاء عيد الفطر في الغربة

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جائحة كورونا تجبر آلاف الشباب على قضاء عيد الفطر في الغربة

قبل ساعة واحدة

للسنة الثانية على التوالي يحل عيد الفطر على المسلمين فيما جائحة كورونا تتواصل رغم البدء بتلقي اللقاحات حول العالم. كيف عايد الشباب العرب العالقون في غير بلدانهم هذا العام؟

حلقة بي بي سي إكسترا تلقي الضوء على معاناة هؤلاء الشباب في الهند، حيث الجائحة خرجت عن السيطرة وسط ارتفاع الإصابات وأعداد الضحايا. كيف تعيش الجالية العربية في الهند وسط هذه الأجواء خصوصا أنها تزامنت مع شهر رمضان ومع عيد الفطر؟

رغم الاشتباكات الجارية في الأراضي الفلسطينية إلا أنه وعلى طيلة شهر رمضان، واحتفال المسلمين بعيد الفطر، لم تغب شخصية "المسحراتي" التي توقظ الصائمين للسحور. كاميرا البرنامج ترافق هيثم الذي رغم فقدانه إحدى ساقيه في مواجهة مع السلطات الإسرائيلية، إلا أن حبه كبير لحمل طبلة "المسحراتي" وأن يطوف في شوارع غزة وحاراتها كل ليالي الشهر الفضيل.

أما الجزائريون العالقون في الخارج فهم يقدّرون بالآلاف خارج الحدود والراغبين في العودة إلى وطنهم منذ أكثر من 14 شهرا، أي منذ بدء انتشار الجائحة. نتعرف على بعض قصصهم في الحلقة كما نستقبل في اتصال فيديو من فرنسا المحامية الجزائرية كريمة حاج سعيد التي تكفلت بقضية الجزائريين العالقين في مطار شارل ديغول.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.