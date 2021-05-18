بي بي سي إكسترا: الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جذور عميقة و لا حلول ؟

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بي بي سي إكسترا: الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جذور عميقة و لا حلول ؟

قبل 6 دقيقة

رغم دعوات التهدئة ووقف التصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا أن حصيلة القتلى والمصابين في إزدياد. نحو ثلاثة وسبعين عاما والصراع الذي يعد واحدا من أقدم الصراعات المحتدمة في العالم لا يزال مستمرا. هناك صراعات أخرى تدب جذورها في أعماق التاريخ ، من بينها، النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان الذي نشب عام 1947، وصراع بلوشستان بين إيران وباكستان في العام ذاته.

منظمة العفو الدولية تقول إن عدد النازحين بسبب الصراعات حول العالم وصل إلى تسعة وسبعين مليون ونصف المليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وهو أكبر عدد سجل على الإطلاق. فما هي الأسباب وراء استمرارالنزاعات المسلحة بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط ؟ تقرير أمنية الخياط :