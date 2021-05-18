اشتباك لفظي بين وزير خارجية لبنان ومحلل سعودي.. هل يتطور إلى أزمة دبلوماسية؟

قبل ساعة واحدة

أثارت تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، ردود فعل واسعة على المنصات الاجتماعية الخليجية واللبنانية.