اشتباك لفظي بين وزير خارجية لبنان ومحلل سعودي.. هل يتطور إلى أزمة دبلوماسية؟
اشتباك لفظي بين وزير خارجية لبنان ومحلل سعودي.. هل يتطور إلى أزمة دبلوماسية؟
أثارت تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، ردود فعل واسعة على المنصات الاجتماعية الخليجية واللبنانية.
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