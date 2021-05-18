خالد داوود: عدد الموجودين في السجون المصرية ربما يقدّر بالآلاف

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خالد داوود: عدد الموجودين في السجون المصرية ربما يقدّر بالآلاف

قبل 24 دقيقة

دعا خالد داوود الصحفي والسياسي المصري السلطات في بلاده إلى تغيير سياستها في معاملة المعارضة السياسية لتقليل حالة الاحتقان السياسي الداخلي حسب قوله. ويرى داوود أنّ الرئيس السيسي والحكومة المصرية يقفان على أرض صلبة لا يحتاجان معها لاستخدام قانون الحبس الاحتياطي ضد المعارضين السياسيين.

يقول داوود إنّ أعداد المحبوسين احتياطيا أو بأحكام صادرة ضدهم غير معروف، فما هو تقديره

لأعدادهم من خلال تجربته الشخصية؟

يرى داوود أنّ أساس التغيير في أي دولة يبدأ من الداخل، فكيف ينظر للتقارير المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في مصر الصادرة من قبل عدد من الدول الأوروبية؟ وكيف يقيّم ممارسة أحزاب المعارضة للعمل السياسي في مصر وقدرتها على خوض الانتخابات القادمة وفقا للنظام الانتخابي الحالي؟ لا ينفي داوود تحقيق الحكومة بعض الإنجازات في بعض المجالات فما الذي تحقق في رأيه؟