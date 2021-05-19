بعد تصريحاته عن البدو وإغضابه دول الخليج.. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من منصبه
بعد تصريحاته عن البدو وإغضابه دول الخليج.. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من منصبه
وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمل، شربل وهبة، يطلب من الرئيس ميشال عون إعفاءه من منصبه، بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها بتصريحاته عن دول الخليج والبدو.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.