بعد تصريحاته عن البدو وإغضابه دول الخليج.. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من منصبه

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بعد تصريحاته عن البدو وإغضابه دول الخليج.. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من منصبه

قبل 16 دقيقة

وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمل، شربل وهبة، يطلب من الرئيس ميشال عون إعفاءه من منصبه، بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها بتصريحاته عن دول الخليج والبدو.

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