عالقون بين عالمين

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عالقون بين عالمين

قبل 22 دقيقة

سينما بديلة تقترب من تجارب إنسانية عن مأساة اللجوء والسعي وراء حلم الأرض الموعودة.

فيلم 'إبراهيم' يتتبع مراهقا سوريا في مركزٍ لللاحئين يعيش حالة انتظار لا يعرف نهايتها.

يلتقط الفيلم عن قرب تأرجح إبراهيم بين طفولته التي تركها وراءه وبين مخاوفه من تحطم أحلامه في أرض اللجوء.

مخرج الفيلم، النيوزيلندي إيليوت ماك كي، قال إن الفتى إبراهيم يجسد حالة الكثير من الشباب السوريين المفعمين بالطاقات والإمكانيات الذين يواجهون مستقبلاً مجهولاً.

فيلم 'لا روتا' (الطريق) يستقي أحداثَه مما يعرف بطريق الموت الذي يسلكه آلاف اللاجئين يومياً في سعيهم للوصول إلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

نتابع هنا أيضا، في سياق مختلف، كيف يفرض السعيَ وراء الأرض الموعودة إلى اتخاذ اختبارات في غاية القسوة.

مخرجة الفيلم، الأمريكية ستار فيكتوريا، قالت إن ما دفعها إلى صنع هذا الفيلم هو قيام حرس الحدود الأمريكيين بالفصل بين الأطفال وذويهم عند عبور حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).