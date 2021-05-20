الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: نازحون في غزة يقولون إنهم في حاجة ماسة إلى المساعدات

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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: نازحون في غزة يقولون إنهم في حاجة ماسة إلى المساعدات

قبل 58 دقيقة

يُمسي قطاع غزة ، كل ليلة و منذ أيام، على أصوات القصف و الهجمات الجوية ويسيتقظ على المزيد من الدمار الذي شرد آلاف العائلات.

غالبية هذه العائلات ليس أمامها سوى الانضمام إلى من نزحوا نحو المدارس التابعة للأمم المتحدة في القطاع. هؤلاء فاق عددهم ستة وخمسين ألف شخص.

إسماعيل ماهر لديه عائلة من ثمانية أفراد وهو أحد هؤلاء النازحين الذين يبحثون عن الأمان في القطاع، وقد تحدث إلى دينا موسى عن الظروف المعيشية في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".