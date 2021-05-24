ما تأثير الطلاق بعد سنوات طويلة على الزوجين؟

قبل دقيقة واحدة

مازالت قصة طلاق بيل وميلندا غيتس بعد زواج دام 27 عاماً تتفاعل وتشغل الرأي العام. خاصة وأن ذلك تزامن مع نشر الصحف العالمية خبر قيام شركة مايكروسوفت بالتحقيق مع الشريك المؤسس لها بيل غيتس بخصوص علاقة عاطفية مع إحدى موظفات الشركة استمرت لعشرين سنة، وهو التحقيق الذي بدأ قبل أن يترك الملياردير المعروف مجلس إدارة الشركة العام الماضي بفترة وجيزة. لكن المتحدث باسم غيتس نفى وجود أي علاقة بين قرار الشريك المؤسس للشركة العملاقة بالتنحي عن منصبه في مجلس الإدارة وبين هذا التحقيق.