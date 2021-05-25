فاز الكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته "دفاتر الوراق"
فاز الكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته "دفاتر الوراق"
فاز الكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته "دفاتر الوراق"، في حفل افتراضي لإعلان الفائز.
وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الرابعة عشرة مائة وإحدى وعشرين رواية من ثلاث عشرة دولة، ووصلت ست روايات من الأردن والمغرب وتونس والعراق والجزائر إلى القائمة القصيرة.
تدور أحداث رواية "دفاتر الوراق" عن بطلها إبراهيم الوراق، البطل المثقف الذي يتطرق الكاتب جلال برجس من خلاله لعزلة المثقف وحكايات من عمّان من أربعينيات القرن الماضي.
أمنية الخياط التقت الكاتب الأردني جلال برجس عقب إعلان الفوز وسألته أولا عن شعوره بعد الفوز.