فاز الكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته "دفاتر الوراق"

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وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الرابعة عشرة مائة وإحدى وعشرين رواية من ثلاث عشرة دولة، ووصلت ست روايات من الأردن والمغرب وتونس والعراق والجزائر إلى القائمة القصيرة.