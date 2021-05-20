تفاصيل فيديو تعرض صحفية فلسطينية لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين
تفاصيل فيديو تعرض صحفية فلسطينية لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين
أظهرت مقاطع فيديو منتشرة تعرض الصحفية الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف إلى اعتداء مع مجموعة من الناس من قبل جنود إسرائيليين في القدس ما أدى إلى نزع حجابها. الشرطة الإسرائيلية أوضحت أنها كانت تقوم باعتقال مشتبه بهم في تلك الأثناء.
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